Süper Lig'de ara transfer döneminde dikkat çeken imzalar
Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...
8. Henry Onyekuru (sol kanat) Galatasaray
Galatasaray, Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
7. Denys Harmash (orta saha) Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev`de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash`ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
6) Muhammet Özkal (Stoper) - Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor, TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor’da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Özkal`ı 4,5 yıllığına renklerine bağladı.
5) Kubilay Yılmaz (Forvet) - BtcTurk Yeni Malatyaspor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Spartak Trnava takımından 23 yaşındaki forvet Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Gurbetçi futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
4) Badou Ndiaye (Orta saha) - Trabzonspor
Trabzonspor, İngiliz ekibi Stoke City’den 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye`yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
3) Mike van Beijnen (Defans) - Gençlerbirliği
Gençlerbirliği, Barcelona B takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mike van Beijnen’i bonservis bedeli ödemeden 1,5 yıllığına renklerine bağladı.
2) Mithat Pala (Orta saha) - Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Pazarspor`da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Pala ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
1) Umut Bulut (Forvet) - BtcTurk Yeni Malatyaspor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kayserispor ile yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü oyuncu Umut Bulut`u 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.