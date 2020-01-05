Süleymani'nin cenazesinde ABD'ye lanet yağdı

ABD'nin hava saldırısıyla öldürdüğü Kasım Süleymani için Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
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ABD´nin Irak´ın başkenti Bağdat´ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran´ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani´nin cenazesi, İran´ın Ahvaz kentine getirildi. Binlerce kişi sokaklara dökülerek, `ABD´ye ölüm´ sloganları atıyor ve intikam için bağırıyor. Süleymani´nin cenazesi, Ahvaz´da düzenlenen töreninin ardından Kirman´a gönderilecek.