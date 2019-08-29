Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Hatta hatta 'Seher Vakti' dergisiyle de o zamanlar özellikle islami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından özellikle de malum bazı çevreleri rahatsız etmesi bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi. Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onu duruşuyla kararlılığıyla samimiyetiyle ve dirayetiyle kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmişti. Kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrulutsunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı.