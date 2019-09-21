Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'dan kızına gelen eleştirilere yanıt

'Sevgili kara kalpli hakaretçiler, teşekkür ederim. Sayenizde yorumları okunan bir kaç kişiden biriyim. Yani yazdıklarınızla diğer takipçileri epey eğlendiriyorsunuz. Bana gelince, ben ne iltifatlara kendimi kaptırıp uçarım, ne de hakaretlere oturup üzülürüm. Neticede kimseyi tanımıyorum. Ancak şuna üzülüyorum. Ben ne yaptım da beni üzmek için uğraş veriyorsunuz? Etliye sütlüye karışmam. Sayfam kendi halinde vesaire. Nasıl oluyor da hiç dil uzatılmayacak konulara kadar yazabiliyorsunuz.