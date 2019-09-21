Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'dan kızına gelen eleştirilere yanıt
Geçtiğimiz günlerde, Süheyl Uygur ve Burçin Orhon çiftinin kızları Zeynep Uygur'un meslek olarak dansözlüğü seçmesi, sosyal medyada olay olmuştu. Kızının yaptığı meslekten gurur duyduğu için takipçilerinin sert eleştirilerine maruz kalan Burçin Orhon, yapılan olumsuz yorumlara daha fazla sessiz kalamadı.
Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Caferli Köyü'nde düzenlenen Güz ve Çevre Şenliği'nde dans eden 21 yaşındaki Zeynep Uygur, kıvrak dansıyla büyük alkış toplamış, annesi Burçin Orhon, ''Kızım diye söylemiyorum, çok güzel dans ediyor, insanın hoşuna gidiyor'' diyerek, kızının kendisine seçtiği meslekten gurur duyduğunu ifade etmişti.
'Sevgili kara kalpli hakaretçiler, teşekkür ederim. Sayenizde yorumları okunan bir kaç kişiden biriyim. Yani yazdıklarınızla diğer takipçileri epey eğlendiriyorsunuz. Bana gelince, ben ne iltifatlara kendimi kaptırıp uçarım, ne de hakaretlere oturup üzülürüm. Neticede kimseyi tanımıyorum. Ancak şuna üzülüyorum. Ben ne yaptım da beni üzmek için uğraş veriyorsunuz? Etliye sütlüye karışmam. Sayfam kendi halinde vesaire. Nasıl oluyor da hiç dil uzatılmayacak konulara kadar yazabiliyorsunuz.
7 Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon, dansözlük yapan kızına gelen eleştirilere yanıt verdi! Şu ana kadar herkesin insan yerine konma hakkı vardır diye adam yerine koyup cevap yazıyordum. Ama artık kızlarım ve aileme dil uzatan herkesi siliyorum. Tabi başka sahte hesap açıp bir yerden hortlarsınız. Beslenmeniz şart. Ama bundan sonra hiçbirinizi adam yerine koymuyorum. Burası huzurlu bir sayfa. Benim takipçim bana yeter. İsterse 100 kişi kalsın. Üslupsuz yazanlara cevap vermiyorum. Yeter çirkinliğiniz.''