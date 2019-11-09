Sudan'da Mevlit Kandili coşkusu

Sudan'ın başkenti Hartum'da, binlerce kişinin katılımıyla Mevlit Kandili idrak edildi.
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Ekim ayının son günlerinde ülke genelinde başlayan kutlamalar, dün akşam düzenlenen programlarla sona erdi.
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Hartum'daki Müslümanlar da kandilin manevi atmosferinden istifade etmek, aynı zamanda açılan stantlarda çocuklarına oyuncak ve tatlı almak için sabahın erken saatlerinden itibaren Umdurman'daki El-Halife Meydanı'nı doldurdu. Meydana çıkan yollar ise trafiğe kapatıldı.
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Kurulan çadırlarda toplananlar dualar etti. Çocuklar alana kurulan lunaparkta doyasıya eğlendi.
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Sudan hükümeti, Mevlit Kandili dolayısıyla pazar gününün tatil edildiğini duyurdu.