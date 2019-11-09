Sudan'da Mevlit Kandili coşkusu

Hartum'daki Müslümanlar da kandilin manevi atmosferinden istifade etmek, aynı zamanda açılan stantlarda çocuklarına oyuncak ve tatlı almak için sabahın erken saatlerinden itibaren Umdurman'daki El-Halife Meydanı'nı doldurdu. Meydana çıkan yollar ise trafiğe kapatıldı.