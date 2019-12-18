Gizemli sokak sanatçısı Banksy’nin sırrı çözüldü! Bugüne kadar tutuklanmaktan nasıl kurtuldu?
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Kimsenin gerçek kimliğini bilmediği Banksy'nin fotoğrafçısı ve eski menajeri Steve Lazarides, ünlü grafiti sanatçısının tutuklanma ihtimalinden nasıl kurtulduğunu ifşa etti: İşin sırrı reklektif yelekler ve trafik konileri. Eğer bunlara sahipseniz kimse sizi durdurmaz.
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Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin fotoğrafçısı Steve Lazarides, ilk kez Guardian'a konuştu.
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Geçen ay Bankys Yakalandı (Banksy Captured) isimli bir kitap yayınlayan Lazarides bir dönem yetkilileri alarma geçiren sanatçının nasıl hiç tutuklanmadığını anlattı.
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1997 yılında Banksy’yi çalışırken filme almak için görevlendirilen ve 11 yıl boyunca sanatçının menajeri; fotoğrafçısı, şoförü ve galericisi olarak çalışan Lazarides yakalanmamalarını "İşin sırrı reklektif yelekler ve trafik konileri. Eğer bunlara sahipseniz kimse sizi durdurmaz” sözleriyle açıkladı.
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Ancak yine de ikili ABD’nin New York kentindeyken bir sabah tutuklanmaktan ucuz kurtulduğu ortaya çıktı.
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Meatpacking District’te çalıştığı sırada bir grup seks işçisi tarafından görüldüklerini anlatan Lazarides, “Bazıları Banksy’nin homofobik şeyler yazdığını zannetti ve polis çağırdı. Bu tutuklanmaya çok yakın olduğumuz bir andı” dedi.
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Yüzü görünmese de arkadan görüntülerin yer aldığı kitapla ilgili Banksy'nin onayını aldığını söyleyen Lazarides "Asla ondan vazgeçmem. Bu tıpkı 4 yaşındaki bir çocuğa Noel Baba'nın olmadığını söylemek gibi olur. Eğer kendi kendisi ifşa etse bile kimse ona inanmaz. Herkes 'Tabii tabii kesin osundur' türü tepkiler verir" dedi.
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Şu an konuşmadıklarını söyleyen Lazarides "Bir küslük mü var sorusu" üzerine Aslında yok. Ben bipolarım o da obsesif. Birlikte devam edebildiğimiz kadar devam edeceğiz. Mesajlaşıyor ve mailleşiyoruz" dedi.