SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine promosyon müjdesi! Emekliye bankalar ne kadar promosyon veriyor?
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Emekliler için harekete geçen bankalar, kampanya yarışını sürdürmekte. Bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 900 liraya kadar promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana ise 125 TL kadar ödeme yapılıyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine sunduğu diğer fırsatlar neler?
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Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, kampanya yarışını sürdürüyor.
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Kimi maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak belirlenen taban promosyonu artırırken; faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var.
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✘ AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, kredilere özel faiz gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.
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✘ DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.
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✘ FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödüyor.
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✘ ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, bir emekli arkadaşını getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.
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✘ İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.
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✘ QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.
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✘ ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor.
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✘ TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli müşteri getirenler de 100 lira nakit kazanıyor.
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2020'DE İKİNCİ FIRSAT
Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor.
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Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.
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Emeklilerin büyük çoğunluğu için yeni promosyon dönemi başlayacağı için bankalar arasındaki yarışın daha da büyümesi bekleniyor.