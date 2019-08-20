SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine promosyon müjdesi! Emekliye bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler için harekete geçen bankalar, kampanya yarışını sürdürmekte. Bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 900 liraya kadar promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana ise 125 TL kadar ödeme yapılıyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine sunduğu diğer fırsatlar neler?