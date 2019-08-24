SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak?
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Emekliler geçtiğimiz ay zamlı maaşlarına kavuştu. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 8.46 olarak gösteriyor. Peki, bu oranlara göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Tüm emekliler geçtiğimiz ay zam aldı.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı.
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Gözler Ocak zammına çevrildi.
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Memur emeklileri Ocak zammının oranı için hakem kurulundan çıkacak kararı beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.
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Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta bin 675 liradan bin 816 liraya, Bağ-Kur tarımda bin 249 liradan bin 354 liraya yükselecek.
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SSK'lılarda en düşük aylık ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 150 liraya,
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2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 281 liraya ulaşacak.