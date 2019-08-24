SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak zammı! Milyonların beklediği Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekliler geçtiğimiz ay zamlı maaşlarına kavuştu. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 8.46 olarak gösteriyor. Peki, bu oranlara göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?