SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı ek ödemeli güncel emekli maaş ne kadar olacak?
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Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılması gündemde. Peki talepler hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur'lulara ödenecek artış ne kadar olacak? En güncel liste ve hesaplama haberimizde.
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Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılması gündemde. Peki talepler hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur'lulara ödenecek artış ne kadar olacak? En güncel liste ve hesaplama haberimizde.
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Yaklaşık 12.8 milyon emekli bir yandan zamlı maaşlarını almayı beklerken, bir yandan da gelirini artıracak müjdeler bekliyor. Emekliler, her ay verilen ve maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını istiyor.
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Türkiye Emekliler Derneği de oranın en az yüzde 8'e çıkarılmasını istiyor. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde büyük artış yaşanacak.
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Maaşı 2 bin lira olan emekli aylık 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar 160 liraya çıkabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçecek ek ödeme tutarı 35,96 ile 241,15 lira arasında artacak.
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Bin 198 lira 74 kuruş maaş alan emeklinin ek ödemesi aylık 59,94 liradan 95,90 liraya çıkacak. Halen 6 bin 28 lira 72 kuruş olan en yüksek aylığın ek ödemesi de 482 liraya yükselecek.
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PARALAR YATIYOR
Milyonlaraca memur bugün zamlı maaşlarını alacak. 14 günlük zam farkı da maaşlarla birlikte ödenecek. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri ise ayın 17'sinde başlayacak. İlk ödeme SSK emeklilerine olacak.
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2020 EK ÖDEMELİ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTESİ
TABAN MAAŞ
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Net maaş 1.198,74 TL
Mevcut ek ödeme (%5) 59,94 TL
Yeni ek ödeme (%8) 95,90 TL
FARK 35,96 TL
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2020 EK ÖDEMELİ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTESİ
TAVAN MAAŞ
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Net maaş 6.028,72 TL
Mevcut ek ödeme (%4) 241,15 TL
Yeni ek ödeme (%8) 482,30 TL
FARK 241,15 TL