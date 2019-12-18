Sporda 2019 böyle geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş A Milli Takım'da görevlendirildi



TFF 2019 yılının mart ayında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'da görevlendirildiğini bildirdi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesinde Güneş'in, 18-26 Mart tarihlerinde A Milli Takım'da görevlendirildiğinin Beşiktaş Kulübüne ve kendisine bildirildiğini, daha önce açıklandığı gibi Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşmanın 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

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