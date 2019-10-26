Sosyal medya sitemi... "Akıl alır gibi değil! "
Serhat’la Kayıttayız’ programına konuk olan Cem Belevi, son dönemde üne kavuşan isimler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cem Belevi, meslektaşlarını kızdıracak açıklamalar yaptı.
“Star kavramı bana komik geliyor. Bakıyorum; her yerde bir star. Ünlülük bu devirde boş iş.,
'SAPLA SAMAN BİRBİRİNE GİRMİŞ DURUMDA'
Müzik dünyasında sapla saman birbirine girmiş durumda. Sosyal medyadan abuk subuk birinin bir anda kıymetlenmesi ve ukala tavırları akıl alır gibi değil” dedi.