YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: 18 ölü
1 / 22
El Bab'da gerçekleşen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.
2 / 22
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.
3 / 22
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab kent merkezindeki ilçe otogarında, bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.
4 / 22
Saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.
5 / 22
Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.
6 / 22
Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.
7 / 22
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
8 / 22
Milli Savunma Bakanlığından açıklama
9 / 22
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.
10 / 22
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. " ifadesine yer verildi .