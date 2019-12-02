Suriye'de katliam! Savaş uçakları yerle bir etti

11 ÖLÜ EN AZ 20 YARALI İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin savaş uçakları Marratinnuman ve Serakib ilçelerindeki pazar yerlerini de vurdu. İlk belirlemelere göre, Serakib ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda bir, Marratinnuman'da 10, toplam 11 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.