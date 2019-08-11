Kaçırılan denizciler Türkiye'de!

Son dakika haberine göre Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı’na geldi.
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Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemici Türkiye'de
GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2019 09:05
Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 09:59
NİJERYA'DA KAÇIRILAN 10 TÜRK GEMİCİ TÜRKİYE'DE
Son dakika haberine göre Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı’na geldi.
Nijerya'da kaçırılmalarının ardından önceki gün serbest bırakılan 10 denizci Türkiye'ye döndü.
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Denizciler, THY'nin Abuja'dan kalkan 0624 sefer sayılı uçağıyla 08.40'ta İstanbul Havalimanına indi.
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Polis eşliğinde TGS'ye ait bir araçla İstanbul Havalimanı VIP salonuna götürülen denizcileri burada aileleri karşıladı.
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Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türkün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak kaptan da dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.