KAPAN-1 BAGOK Operasyonu Başlatıldı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen yıl Ağustos ayında başlatılan, 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran operasyonları başarıyla tamamlandı.
Kıran operasyonlarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının başlamasıyla bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı.