Son dakika: İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu!

Son dakika haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı 4 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli 35 adrese yaptığı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.