Son dakika: İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu!
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Son dakika haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı 4 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli 35 adrese yaptığı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.