Son dakika: CZN Burak'ın annesinden rüşvet İfadesi ortaya çıktı!

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.''