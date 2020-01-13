Dünyayı sarsan suikastten sadece onun haberi vardı! Vurmalarına yardım etti

Son dakika haberi gündemi alt üst etti! Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği Kasım Süleymani suikastına dair iddialar birbirini izliyor. Bu kez Amerikan NBC kanalı, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarını paylaştı ve çarpıcı bilgiler verdi. Buna göre İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olarak nitelendirilen Kasım Süleymani'nin öldürüleceği haberini ABD Başkanı Donald Trump dışında sadece bir lider biliyordu. Üstelik Benjamin Netanyahu liderliğindeki İsrail, Süleymani suikastına destek verdi. İşte o ilginç detaylarla Süleymani'nin ölümünün ardından yükselen İran ve ABD geriliminden son dakika bilgileri!