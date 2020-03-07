Somali askerleri için Mogadişu’da Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim töreni gerçekleştirildi
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Isparta'da 1 Ağustos'ta başlayarak, 14 Kasım'a kadar 'Komando Temel Eğitimi' alan Somali askerleri için ülkelerinde Silahlı Kuvvetlere teslim töreni düzenlendi.
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Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 22 Ağustos 2019 tarihinde başlayan temel askerlik eğitimini ve müteakiben Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/Isparta’da 15 Kasım 2019 tarihinde başlayan Komando Temel Eğitimini başarıyla tamamladı.
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18 Şubat 2020 tarihinde Somali’ye dönen 4’üncü Piyade Taburunun Somali Silahlı Kuvvetlerine Teslim Töreni, 05 Mart 2020 tarihinde Anadolu Kışlasında (Mogadişu/Somali) gerçekleştirildi.
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Söz konusu törene; Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Mohamed, Gnkur.Bşk.Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Vekili Tank Albay Sinan Aydemir katıldı.
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Aynı zamanda yabancı askeri misyon temsilcileri ve Somalili askerlerin aileleri katıldı.
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Törende Türk askerine ait marşlar, Türkiye'de eğitim alan Somali Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerlerce söylendi.