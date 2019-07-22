SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.
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Erzurum'un kent merkezindeki Olimpiyat Parkı üzerinde gerçekleştirilen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın prova uçuşunda pilotlar sergilediği performansla vatandaşların beğenisini kazandı.
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Erzurum semalarındaki prova uçuşunu izleyen bazı vatandaşlar ekibin gösterisine alkışlarla destek verdi.
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Bazı vatandaşlar da F-16 uçağı ve Türk Yıldızları uçağının akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
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Prova 1 saat sürdü
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının ayrı ayrı gerçekleştirdiği prova bir saat sürdü.
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Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, yarın kent üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.