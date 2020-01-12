Yaralı bulunan kedi 'Miço' artık 'emniyet'te

Soğuk kış günlerinin sokak hayvanları için zor günler olduğunu vurgulayan Aksoy, "duyarlılık" çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Biz, belediyemizin kentin farklı noktalarında kurduğu yuvalara mama bırakıyoruz. Mümkün olduğunca bu canlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesten de aynı duyarlılığı yapmalarını bekliyoruz çünkü onlar ne istediklerini size sadece hareketleriyle, davranışlarıyla gösterebiliyorlar. Ne kadar şefkat, sevgi gösterirsek onlarınki tamamen karşılıksız sevgi."