SMO, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fıratın Doğusu'na girdi!
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Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik
başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin
doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
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SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye
Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.