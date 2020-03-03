Sivas'ta koronavirüs alarmı! Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişi gözlem altına alındı
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Sivas'ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
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Sivas'ın Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi.
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VİRÜS ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINDI
Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı.
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Bu arada hastane personelinin özel tulum giyerek, maske taktıkları görüldü. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.