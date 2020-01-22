Kötü kokuların altından dram çıktı
Pendik Yenişehir Mahallesi Menekşe Sokak’ta bulunan bir sitenin sakinleri, bir süredir çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu. Ekipler, siteye yayılan kokunun kaynağının Nilüfer Hayrunnisa Koca ve oğlu Gurur Koca’nın evlerinde biriktirdikleri çöpler olduğu anlaşıldı.
Temizlik çalışmalarından önce ayağından yaralı kadın sandalyeye oturtularak evden dışarı çıkartıldı. Ekipler evi temizledikleri sırada kadının ayağına ambulansta pansuman yapılarak tedavi edildi. Aynı zamanda kadının vaktinin çoğunu geçirdiği eski yatak alınarak yerine yenisi verildi. Çöplerin çıkarılmasının ardından evde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Apartmanda oturan bir vatandaş, “kapı hiç açılmıyordu. Devamlı kapalı duruyordu. Kapıdan geçerken koku alıyorduk ama yapacak bir şey yok. Hem kedi hem köpek besliyordu. Biz birkaç kez atmasını istedik ama atmam dedi. En sonunda belediyeye haber verildi. İçerinin bu kadar pis olduğunu bilmiyorduk” dedi.