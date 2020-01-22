Kötü kokuların altından dram çıktı

Apartmanda oturan bir vatandaş, “kapı hiç açılmıyordu. Devamlı kapalı duruyordu. Kapıdan geçerken koku alıyorduk ama yapacak bir şey yok. Hem kedi hem köpek besliyordu. Biz birkaç kez atmasını istedik ama atmam dedi. En sonunda belediyeye haber verildi. İçerinin bu kadar pis olduğunu bilmiyorduk” dedi.