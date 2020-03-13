Şişli'de ortalığı birbirine katan Nijeryalı kadın kamerada

Nijeryalı kadından şikayetçi olan Hanriyet K., yolda yürüdüğü sırada böyle bir olayla karşılaştığını anlatırken, "Pastanenin önündeydim. Karşıdan geldi. Kulağımda altın halka küpem vardı. Parmağına geçirdiği gibi çekip aldı. Küpeleri vermek istemedi ve kaçmadı; 'O benim' diye avucunda sıktı. 4-5 kişi yardımıma geldi. Ama avucundan alamadık. Ne içtiyse bilemiyorum" dedi.