Şişli'de bir binanın balkonu çöktü
Yer; Şişli'nin Fulya Mahallesi. Apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonu alt kattaki dairenin balkonuna çöktü
Şişli'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu, bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi.
Binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. (DHA)