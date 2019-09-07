Sınır kapısında ele geçirildi! Tam 2 bin 500 tane...

Edinilen bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G.'nin kullandığı tır durduruldu.