Sınır kapısında ele geçirildi! Tam 2 bin 500 tane...
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Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G.'nin kullandığı TIR'dan kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G.'nin kullandığı tır durduruldu.
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Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından şüphelenilerek aranan tırın dorse kısmındaki yemek dolabında pizza kutularının içine gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.
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Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
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Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 2 bin 500 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 141 bin 600 lira olduğu öğrenildi.