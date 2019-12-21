Simge Sağın'dan iddialı pozlar! "Simental inek gibi" yorumunu yapan takipçisine sinirlendi

"SİMENTAL İNEK GİBİ" Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altına "Simentel inek gibi" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcının tepki verdiği yoruma Sağın, "Kendi yazdığına ve karakterine dışarıdan bakabilse arkadaşımız belki kendinden utanır ama nerede! Sürekli sözlü şiddet, kıskançlık ya da işsizlik.