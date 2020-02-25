Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı
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ŞİLİ'nin Vina Del Mar kentinde düzenlenen müzik festivalinde ünlü şarkıcı Ricky Martin, dehşet anları yaşadı. Martin'in kaldığı oteli yakmak isteyen göstericiler, 8 araç yakıp 23 kişiyi yaraladı.
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Şili'de bir süredir devam eden protestolar müzik festivaline de sıçradı. Hatta kısa bir süre durulan protestoları yapılacak olan müzik festivali daha da alevlendirdi.
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. Vina Del Mar şehrindeki festivalin yapıldığı Vergara Meydan'ın yalnızca 3 blok uzağında toplanan protestocular dehşet anlarının yaşanmasına neden oldu.
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Kalabalık protestocu grup, festival alanına yürüdü ve güvenlik alanında polislerle çatıştı. Aralarında Ricky Martin'in de bulunduğu sanatçıların kaldığı oteli de hedef alan grup, otelin önündeki araçları ateşe verdi.
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Polisle protestocular arasında yaşanan çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.
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Ülkede eğitim, sağlık, halk güvenliği gibi ihtiyaçların giderilmeden festival düzenlenmesi halkı ayaklandırdı. İhtiyaçlar giderilmeden festival düzenlenmesine tepki gösteren protestocular, "Hükümet bu festivale, 'ülkede durum normal' demek için izin verdi. Ancak öyle değil" dedi.
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Festivalin başladığı pazar günü 17.00'den bu yana polisle, göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, son saatlerde protestoların şiddeti arttı. Göstericiler özellikle festivale katılan ve aralarında Ricky Martin'in de olduğu sanatçıların konakladığı otelin önünde gösteri yaparken, bazı göstericiler, oteli yakmak istedi.
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Vina Del Mar Belediye Başkanı Virginia Reginato ise yaralı veya tutuklu sayısına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, koruma ve güvenlik önlemlerinin iki katına çıkacağı bilgisini verdi.
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Festivalin ilk gününde sahne alan Ricky Martin, "Her zaman barış içinde olun ama asla susmadan, hak ettiğinizi talep edin" dedi.
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Peki, Ricky Martin kimdir?
Ricky Martin, 24 Aralık 1971, San Juan, dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır.
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1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.
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Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birinciliği elde etti.
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Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı.
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Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da gey olduğunu açıklamıştır.