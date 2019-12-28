Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
Sıla ve Hazer Amani evleniyor. Çift, 13 Ocak'ta sade bir törenle nikah defterine imza atacak.
Yeni yılı Roma’da romantik bir tatille karşılayacak olan Sıla ve Hazer Amani, dönüşte düğün hazırlıklarını tamamlayacak.
Aile arasında yapılacak sade bir merasimle evlenmeyi planlayan çift, şimdilerde düğün için mekan arıyor, butik otelleri araştırıyor.
Geçtiğimiz yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" diyerek yanıt vermişti.
Sıla ise yaşadığı büyük aşkı "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle anlatmıştı...