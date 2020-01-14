Sıla ve Hazer Amani'nin düğününde neler yaşandı?

Sıla Gençoğlu’un nikah şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani’nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı.