Sıla ve Hazer Amani'nin düğününde neler yaşandı?

Sıla Gençoğlu’un nikah şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani’nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı.
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Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta bir davet verdi.
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Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katıldı.
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Geceye Mabel Matiz, Cem Adrian, Gözde Kansu, Kenan Doğulu, Yalın, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal gibi ünlü isimler akın etti. Çiçeklerle donatılan mekanın için 100 bin TL harcandı.
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Düğünde de sembolik olarak kıyılan nikahın ardından şarkıcı Sıla mikrofonu eline alarak konuklara hoş geldin dedi.
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Sonrasında ise sahneden inmeyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.
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Sıla'ya sonrasında meslektaş dostları, Kenan Doğulu, Ceylan Ertem, Mabel Matiz ve Yalın eşlik etti. Düğün adeta konser havasında gerçekleşti.