Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
Ünlü şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani bu akşam Nişantaşı'nda görkemli bir düğünle evleniyor. İkilinin aileleri düğün öncesinde bir araya geldi.
Bu akşam görkemli bir düğünle evlenecek olan Sıla ve Hazer Amani, düğün öncesinde aileleriyle bir araya geldi. 2. Sayfa tarafından görüntülenen çiftin heyecanlı olduğu her halinden belli oluyordu.
Kameralardan rahatsız olan Sıla güvenlik görevlilerinden basın görevlilerin uzaklaştırılmasını istedi.
Nişantaşı'nda lüks bir düğünle evlenecek olan çift sadece yakınlarını çağıracak. Düğünde bir kişi için 500 TL'lik özel menü hazırlandı.
Nikah Sıla'nın evinde saat 15:30 'ta kıyıldı. Nişantaşı'ndaki lüks mekanda düğün yapılacak. Sıla kendi düğününde duygusal şarkılar seslendirecek.