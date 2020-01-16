Balayına gittiler!

13 Ocak’ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani önceki gün Roma’ya uçtu.
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İstanbul Havalimanı’nda objektife takılan ünlü çift, “Aile ve yakın arkadaşlarımız arasında bir düğün yaptık, şimdi kısa bir tatil için Roma’ya gidiyoruz. Orada arkadaşlarımızla buluşup tatil yapacağız” dedi.
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Düğün sonrası Sıla Instagram hesabından ilk fotoğrafını paylaştı.
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Nikah sonrası verdikleri davetten bir kareyi "Beraber çok güzel bir hatıramız var. 13/01/2020" notuyla paylaşan Sıla'ya takipçilerinden "Mutluluk" mesajları geldi.
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Nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta 100 kişinin katıldığı yemekli düğün davetinin maliyeti ise 100 bin TL’yi buldu.
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Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi.
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Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti.
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Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve Hazer Amani ile girmişti.