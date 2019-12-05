Sıla parayı değil aşkı seçti!
Sıla, 2020’yi sevgilisi Hazar Amani ve ailesiyle karşılamak için sahne almayacağını açıkladı.
Geçen senelerde yeni yıl konseri için yaklaşık 500 bin TL alan şarkıcı,
“Uzun zaman sonra çalışmayacağım. Öyle tercih ettim. Sevdiklerimle olmak istedim” dedi.
Evinde vereceği partiyle 2019’a veda edecek Sıla’nın odalarını süslemeye başladığı öğrenildi.
"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"
Popçu, yaklaşık beş aydır birlikte olduğu şefle evleneceği iddialarını ise, “Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum” diyerek, geçiştirdi.