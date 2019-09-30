Sıfır km kredi kampanyasına, ikinci el fiyatları nasıl tepki verdi?

Dün Kartal açık oto pazarı kredi kampanyasının hareketliliğini yaşandı. Geçtiğimiz gün açıklanan yerli otomobile uygun kredi kampanyası vatandaşı önce sıfır satış noktalarına, sonra değerlendirme için ikinci el satış noktalarına yönlendirdi. Kartal’da dün tatil dönüşü yapılan ikinci el otomobil satışları dikkat çekerken, özellikle 40 bin- 60 bin TL arasındaki fırsatların pazarda öne çıktığı söyleyebiliriz.



TM Dijital Haber Merkezi /Hasan Aytekin