Sıfır km kredi kampanyasına, ikinci el fiyatları nasıl tepki verdi?
Dün Kartal açık oto pazarı kredi kampanyasının hareketliliğini yaşandı. Geçtiğimiz gün açıklanan yerli otomobile uygun kredi kampanyası vatandaşı önce sıfır satış noktalarına, sonra değerlendirme için ikinci el satış noktalarına yönlendirdi. Kartal’da dün tatil dönüşü yapılan ikinci el otomobil satışları dikkat çekerken, özellikle 40 bin- 60 bin TL arasındaki fırsatların pazarda öne çıktığı söyleyebiliriz.
TM Dijital Haber Merkezi /Hasan Aytekin
TM Dijital Haber Merkezi /Hasan Aytekin
Sıfır km pazarında büyük düşüşe kamu bankaları büyük faiz düşüşüyle karşılık verdi. Yerli otomobile yönelik bu kredi kampanyası yarın resmen başlıyor. Sıfır maliyetleri, yaz tatili, kurban bayramı derken ikinci elin son fiyatlarını dün Kartal açık oto pazarında takip ettik. Sahibinden satış yapan bir kişiyle yaptığımız görüşme, alıcıların pazarlık şansının yüksek olduğunu gösterirdi. Bayram ziyaretlerini tamamladığını belirten satıcı, yazdığı etiket fiyatından indirim yapabileceğini belirtirken, pazarın doluluğunun ayrıca dikkat çektiğini ekleyelim.