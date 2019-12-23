Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış geliyor
23 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Aralık 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Aralık hava durumunu paylaştı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla, Aydın, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Çanakkale'nin güneyi,Balıkesir'in batı kıyıları, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman, Antalya'nın merkez ve batı kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği athmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. HATAY °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 10°C Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya'nın güney ilçeleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat)şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KONYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. SİVAS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor. ARTVİN °C, 14°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 22°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli MALATYA °C, 5°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli VAN °C, 8°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli GAZİANTEP °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli SİİRT °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli ŞANLIURFA °C, 11°C Az bulutlu