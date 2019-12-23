Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış geliyor

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği athmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. HATAY °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 10°C Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.