Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci

Antalya'nın Akseki ilçesinde ilk kez kar gören, Sibirya kurdu olarak bilinen "Husky" cinsi köpeğin sevinci, renkli görüntüler oluşturdu.
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Antalya'nın Akseki ilçesindeki Ahmet Hamdi Taşlıca İlköğretim Okuluna tayini çıkan öğretmen Serhat Ergun, 3 yaşındaki "Fıstık" ismini verdiği köpeğini de yanında getirdi.
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Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.
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Köpek, cinsinin doğal yaşam ortamı olmasına rağmen karla karşılaşınca şaşırdı. Kısa süreli duraksamanın ardından ilk önce karı yalayan "Fıstık" ardından beyaz örtü üzerinde zıplayıp koşarak oynadı.
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Aileleriyle vakit geçirmek için Alacabel'de bulunanlar da karda oynayan köpeği ilgiyle izledi.