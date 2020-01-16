Emeklinin zamlı maaşı yarın hesapta! İşte Ocak ayı emekli maaşı hesaplama

Emekli maaş zamları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Ocak’ta açıklanan enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 6.49 zam yansıtılacak. SGK tarafından sorgulamaya açılan yeni uygulama ile vatandaşların emekli olduklarında alacakları maaş tutarlarını bir tıkla öğrenebilmekte. Emekli olursam kaç para alırım, emekli olursam ne kadar tazminat alırım? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İşte ne zaman emekli olurum ve emekli maaş maaşı hesaplama.