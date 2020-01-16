Emeklinin zamlı maaşı yarın hesapta! İşte Ocak ayı emekli maaşı hesaplama
Emekli maaş zamları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Ocak’ta açıklanan enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 6.49 zam yansıtılacak. SGK tarafından sorgulamaya açılan yeni uygulama ile vatandaşların emekli olduklarında alacakları maaş tutarlarını bir tıkla öğrenebilmekte. Emekli olursam kaç para alırım, emekli olursam ne kadar tazminat alırım? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İşte ne zaman emekli olurum ve emekli maaş maaşı hesaplama.
Memur ve emeklinin zammı ve alacağı fark 3 Ocak'ta belli olmuştu. SSK ve Bağkurlu'nun zamlı maaşları yarından itibaren yatacak. Memurlar zamlı maaşını ayın 15'inde çekti ancak 14 günlük fark da alacak. Memur emeklileri ise enflasyon farkı için gün sayıyor. Emekli zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplama... SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor. Kişilerin e-devlet şifreleri olmaması ya da e-devlet harici ne zaman emekli olurum sorgusu yapabilmeleri SGK'nın kendi internet sistemi üzerinden de mümkündür.
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik sorgulama Kişilerin e-devlet şifreleri olmaması ya da e-devlet harici ne zaman emekli olurum sorgusu yapabilmeleri SGK'nın kendi internet sistemi üzerinden de mümkündür. Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını bulmak için https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantısı tıklayıp ilgili kısımları duldurup sorgulama yapmamız yeterlidir.
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.