Emeklinin zamlı maaşı yarın hesapta! İşte Ocak ayı emekli maaşı hesaplama

Tahsis numarasının son rakamına göre; - 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde - 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında - 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde - 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.