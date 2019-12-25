"Yuva yıkmadım" demişti! Yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu!
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde 'Ben kimsenin yuvasını yıkmadım' şeklinde açıklama yapmıştı. Subaşı'nın bu sözleri üzerine geçmiş yıllarda Snapchat üzerinden attığı Snap'ler ortaya çıktı.
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Geçen hafta Suudi Arabistan’daki bir etkinliğe para karşılığı gidip reklam yapan ve tepki çeken Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sunduğu ‘Magazin Noteri' programına katıldı.
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Programda, Arabistan’a övgüler yağdıran, çok iyi ağırlandıklarını söyleyen Subaşı, hakkında merak edilenlere samimi cevaplar verdi.
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Şeyma Subaşı’na yöneltilen sorulardan biri de, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yuvasını yıkıp yıkmadığı olmuştu.
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Ali Eyüboğlu’nun “Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun’dan serveti kaptı.’ Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?” sorusuna ilginç bir cevap vermişti.
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“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” diyen Şeyma şöyle devam etti: “Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir.” cevabını vermişti.
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Bunun üzerine Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın boşanma sonrası Snapchat üzerinden attığı fotoğraflar yeniden gündem oldu.
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Attığı fotoğraflarda mutluluğunu gizlemeyen Şeyma Subaşı fotoğrafa 'boşanmışlar' notunu düşmüştü.
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Fotoğrafların hatırlatılması üzerine Subaşı; "O zamanlar uygulamada 20 arkadaşım vardı, snapleri kim ortaya çıkardı bilmiyorum.” diye açıklama yaptı.