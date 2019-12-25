"Yuva yıkmadım" demişti! Yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu!

“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” diyen Şeyma şöyle devam etti: “Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir.” cevabını vermişti.