Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden "Acun'un parasını mı yiyorsun?" diyen takipçiye sert cevap: Aptal olma!

Kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk olan Acun Ilıcalı,canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi. Subaşı'nın mesajında "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey de konuşacağım" yazıyordu.