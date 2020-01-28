Şeyma'dan Acun'un yeni sevgilisine ilginç gönderme: Çok küçük ama!

Sonra konuşan Subaşı ise Altunkaya'nın Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olmasına değinerek "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" dedi. Subaşı, Altunkaya'nın kendisine benzetilmesi hakkında da "Bilmiyorum, görmedim benziyor mu?" şeklinde konuştu.