Şeyma Subaşı ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın en mutlu günü! Subaşı hayranları ile paylaştı

Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından sosyal medyada gündemden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı bugün de yine hayranları ile çok özel bir şey paylaştı. Çiftin kızları Melisa bugün itibariyle okula başladı. Şeyma Subaşı takipçilerine şunları yazdı.