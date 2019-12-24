Değirmenin suyu nereden geliyor sorusunu yanıtladı
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı çıktığı tatiller hakkında açıklamalarda bulundu.
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Her sözü ve hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı, çıktığı tatiller hakkında açıklamada bulundu. Subaşı, "Kuruş harcamıyorum" dedi.
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, çıktığı tatillerle sık sık gündeme geliyor.
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Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda "Miami oteli ve parayla ilgili" kelimeleri dikkat çekince Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var.
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Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii ki de benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklama yapmıştı.
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'GUİDO KURUŞ ÖDETMİYOR'
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Son olarak Magazin Noteri programına katılan Subaşı, tatil paralarını kimin ödediği açıkladı.
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Subaşı açıklamasında "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey; bir kuruş ödemişliğim yok zaten..." dedi.