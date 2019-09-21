Şeyma Subaşı’nın gelirinin kaynağı belli oldu

Ortağı olduğu Healthyish Cafe dışında başka geliri olmayan ve lüks seyahatlerine yine de ara vermeyen Subaşı'nın, 3,1 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünde 24 saatliğine paylaştığı bir reklam için yüksek bir meblağ istediği iddia edildi.