Şeyma Subaşı’nın gelirinin kaynağı belli oldu

Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından lüks yaşamına devam eden Şeyma Subaşı'nın para kaynağı merak ediliyordu. Subaşı'nın aldığı nafaka dışında 3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı reklamlar için rekor ücret talep ettiği ortaya çıktı.
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Acun Ilıcalı ile yollarını ayırmasından kısa bir süre sonra Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı hakkında yine bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Ortağı olduğu Healthyish Cafe dışında başka geliri olmayan ve lüks seyahatlerine yine de ara vermeyen Subaşı'nın, 3,1 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünde 24 saatliğine paylaştığı bir reklam için yüksek bir meblağ istediği iddia edildi.
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120 BİN LİRA TALEP EDİYOR
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İddialara göre Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka alırken bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşmak için 120 bin TL talep ediyor.
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Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra bir uygulama sayesinde kıyafetlerini satışa çıkaran Şeyma Subaşı'nın "Aldığı nafaka yetmiyor!" dedikodularının ardından ortaya çıkan reklam ücreti iddiası ağızları açık bıraktı.
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Magazin kulislerinde konuşulan bir bilgiye göre de Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye gözükeceği bir reklam filminde yer alması ise resmen bir servet.
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BİR SANİYE İÇİN 1 MİLYON LİRA
Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka Subaşı'nın talebini duyunca şaşırdı.
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İddialara göre, Subaşı, yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon liraya yakın talepte bulundu.