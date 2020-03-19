Şeyma Subaşı’ndan skandal paylaşım! 3 kuruş için 3 gün önce ortaya çıkan bir ilaç firmasının reklamını yaptı
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Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından gelenlerin uyması gereken 14 gün kuralına uymadıkları için evde karantinaya alınmıştı. Subaşı'nın sosyal medyada yaptığı son paylaşım 'cehalette sınır tanımıyor' dedirtti. Subaşı, 3 kuruş için 3 gün önce ortaya çıkan bir ilaç firmasının reklamını yaptı.
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Geçen hafta yurt dışından gelen sevgilisi Guido Senia ile 14 gün kuralına uymayan ve İstanbul'da partiye katılan Subaşı, tepkiler üzerine 1 gece hastanede kalmıştı.
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Koronavirüs testleri negatif çıkan ikili, 14 gün kuralına uymak şartıyla evlerine yollanmıştı. Şu sıralar evinden çıkmayan Subaşı ise önceki gün oturduğu yerden para kazanmak için ilaç tanıtımı yaptı.
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Kendisine sürekli "Ne tüketiyorsun" diye sorular geldiğini iddia eden Şubaşı, evde kalırken bile olay olmayı başardı.
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TEPKİ YAĞDI
Subaşı, 16 Mart'ta bir anda piyasaya çıkan ilaçları ballandıra ballandıra anlattı. Bu videoyu gören vatandaşlar ise Subaşıya sert çıktı: "Bu kadın resmen cehaletbaşı...", "3 kuruş için bilmediğin ilaçlarla milleti kandırma…"