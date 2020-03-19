Şeyma Subaşı’ndan skandal paylaşım! 3 kuruş için 3 gün önce ortaya çıkan bir ilaç firmasının reklamını yaptı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yurt dışından gelenlerin uyması gereken 14 gün kuralına uymadıkları için evde karantinaya alınmıştı. Subaşı'nın sosyal medyada yaptığı son paylaşım 'cehalette sınır tanımıyor' dedirtti. Subaşı, 3 kuruş için 3 gün önce ortaya çıkan bir ilaç firmasının reklamını yaptı.