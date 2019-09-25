Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı
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Acun Ilıcalı ile 15 aylık evliliğini sürpriz şekilde sonlandırmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Her fırsatta sevgilisinin yanına tatile giden Subaşı bu ilişkisini de gözler önünde yaşıyordu.
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. Ancak ikili arasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mutlu bir birliktelikleri olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.
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Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı.
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Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Subaşı'nın aşkta yine yüzü gülmedi.
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AYRILDILAR
Uzun süredir aşk yaşadığı ve uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisinden ayrıldı.
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BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR
Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Subaşı ve DJ sevgilisi sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarırken birlikte oldukları fotoğrafları ise henüz silmedi.
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Yaşadığı ilişkiyle ve skandallarla adından adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü
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Acun Ilıcalı ile ayrılığının hemen ardından yeni bir aşka yelken açan ama bu ilişkisinde de aradığını bulamayan Şeyma Subaşı'nın ayrılığı gözlerin Acun Ilıcalı'ya çevrilmesine neden oldu. İşte Acun Ilıcalı ve birçok ünlü ismin sevgilileri ve eşleri...
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ARADA 30 YAŞ VAR
Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülendi. Peki Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağla Ayça Altunkaya instagram hesabı var mı? Sizler için araştırdık... Acun Ilıcalı, önce 20 yaşında ki genç sevgilisi Çağla Ayça ile birlikte Çeşme'de görünütlendi. Önce motorla sürat teknesinin olduğu marinaya geldi. Marinada kısa bir süre kalan çiftin yanına İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da katıldı.
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ACUN VE ÇAĞLA NASIL GÖRÜNTÜLENDİ?
Amerika'nın Miami şehrinde tatilde olan Acun, bir sarışın güzelle motora binerken görüntülenmişti. Bu sarışın güzel herkes tarafından merak edilmişti. Sosyal medya bu konuyla ilgili çalkalanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı şu yorumda bulunmuştu: ''Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." şeklinde yorum yaptı.
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Diğer bir kullanıcı ise "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" ifadelerini kullandı.