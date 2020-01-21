Şeyma isyan etti: Ben sıfırım, merak etmeyin

Sosyal medya paylaşımlarının pek çoğunu İngilizce yapmaya başlayan Şeyma Subaşı, Türk takipçilerinden gelen düzeltmeler karşısında yaşadığı şaşkınlığı hesabına taşıdı.
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DJ Guido Senia ile birlikteliği nedeniyle gündelik hayatında da yabancı dil konuşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında da İngilizce’ye ağırlık veriyor.
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Gün içerisinde çok sayıda paylaşıma imza atan Subaşı’nın Türkçe paylaşımı son derece az olurken ağırlık her zaman İngilizce’de oluyor.
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TÜRK TAKİPÇİLERİ YANLIŞLARINI DÜZELTİNCE
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Şeyma Subaşı her ne kadar paylaşımları için İngilizce’yi tercih etse de Türk takipçileri yine peşini bırakmıyor ve onun yazım yanlışlarını düzeltiyor.
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İngilizce paylaşımlarındaki hataları Türklerin düzeltmesine anlam veremeyen Subaşı bu konuda şu paylaşımları yaptı:
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“Neden hep Türkler İngilizcemi düzeltmeye çalışıyor, anlamıyorum. Tamam hepiniz İngilizce öğretmenisiniz ben sıfırım, merat etmeyin. Şimdi bütün yabancı arkadaşlarım anladı ne demek istediğimi… sen düzeltince yani… teşekkürler”