Şeyhin oğlu ölü bulunmuştu! Cenazesinde dikkat çeken detay

The Sun Gazetesi'nin özel haberine göre Halidbin Sultan el Kasımi'nin cansız bedeninin bulunduğu İngiltere'deki evde uyuşturucu maddelere rastlandı. Bu habere göre BAE şeyhinin oğlu olan Halid'in grup seks partisine de katıldığı bu partiye katılmadan önce uyuşturucu kullandığı belirtildi. Ülkede büyük yas ilan edilirken BAE Şeyhi Muhammed el Kasımi'nin 1999 yılında da büyük oğlunu aşırı doz eroin nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı... Gelen son dakika bilgisine göre; Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi son yolculuğuna böyle uğurlandı