Şeyhin karısı kaçmıştı! Gündeme bomba gibi düştü

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin'in kaçması olayı dünyaya bomba gibi düşmüştü. Yaşanan bu olayın üzerine akıllara gelen ilk şey daha önce el Maktum'un kızı Prenses Latifa'nın da ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmasıydı. Öte yandan ortaya atılan iddialardan bir tanesi de Prenses Haya'nın Alman bir diplomatın yardımıyla kaçtığı olmuştu. Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya ilişkisindeki son gelişme gündeme bomba gibi düştü.
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ve ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.
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30-31 Temmuz tarihinde görülecek olan davanın boşanma ve nafaka talebi ile ilgili olacağı basına yansıyan bilgiler arasındaydı.
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Şeyh ve Prensesin, Londra Aile Mahkemesinde Yargıç Sir Andrew McFarlane tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü görülen gizli duruşmada boşandığını ortaya çıktı.
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Bangladeş merkezli haber sitesi weeklyblitz'de yer alan habere göre, boşanan Al Maktum ve Prenses Haya, nafaka konusunu da çözüme kavuşturdu.
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Haberde, Prenses Haya'nın çocuklarını Dubai'ye göndermeye ikna olduğu bilgisine yer verildi.
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Prenses Haya'nın aşık olduğu ve UK Mission Enterprise Limited'ta çalışan korumanın kimliğinin Russell Flowers olduğu belirtildi.
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Habere göre Prenses Haya, koruma sevgilisi Russell Flowers ile bir an önce evlenmek istiyor.
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Al Maktum ve Prenses Haya tarafından yapılan açıklamada kalan süreçte çocuklarının geleceğini ilgilendiren konuların masaya yatırılacağını, boşanma ve nafaka işlemlerinin sona erdiği bildirildi.
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Açıklamada ayrıca son duruşmanın çocukların velayetinin kimde kalacağına yönelik olacağı ifade edildi.
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Al Maktum ve Prenses Haya'nın 11 yaşında Jalila adlı bir kızı ve 7 yaşındaki Zayed adlı bir oğlu bulunuyor.
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Geçtiğimiz haftalarda yine weeklyblitz'de yer alan bir haberde Prenses Haya'nın 7 Ocak 2012 doğumlu oğlu Şeyh Zayed'in babasının aslında Haya'nın eski bir sevgilisi olduğu iddia edilmişti.
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Bir başka iddiaya göre ise Şeyh Zayed, Prenses Haya'nın okul yıllarından tanıdığı ve at yarışına ilgisi olan erkek arkadaşı ile olan yakın ilişkisinden dünyaya geldi.
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Şeyh Zayed'in biyolojik babasının bir başkası olduğu iddiaları, yayınlanan herhangi bir DNA testi olmadığı için doğrulanamadı.
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Yine aynı haberde Prenses Haya'nın Londra'daki yaşamı hakkında yeni bilgiler verilmişti.
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Habere göre İngiltere'de okuyan Prenses Haya, eğitim süresi boyunca son derece özgür bir hayat yaşadı ve bu süreçte çok sayıda erkek arkadaşı oldu.
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İngiliz asıllı korumasıyla ilişkisi olan Prenses Haya, ilişkisi ortaya çıktıktan sonra eşi Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'dan, Afrikalı suç ortakları ile sahte altın satımı gibi bazı dolandırıcılık yöntemleri ile para koparmaya çalıştı.
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Weeklyblitz'e konuşan kaynaklar, Prenses Haya'nın koruması ile yeni bir hayata başlamayı ve evlenmeyi istediğini fakat eşi Al Maktum'dan para alamadığı için ümitsizliğe düştüğünü söyledi.
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Prensesin kardeşi Ürdün Kralı Abdullah'ın da, Haya'nın yasak ilişkisinden haberdar olduğu ve Ürdünlü akrabalarının Haya'ya, eşinden rahat yaşam sürebileceği miktarda para alması önerisinde bulunduğu aktarıldı.
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Prenses Haya'nın Londra'da kaldığı söylenen 85 milyon sterlinlik evde erkek arkadaşı ile yaşadığı, Haya'nın bu evi 2017 yılında Hint milyoner Lakshmi Mittal'dan satın aldığı belirtildi.
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Orta Doğu'daki kaynaklara da yer verilen haberde 69 yaşındaki Dubai Şeyhinin, eşi Haya'nın koruması ile olan yakın ilişkisinden son derece rahatsız olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Prenses Haya'nın, bir dönem İngiltere ordusu için de çalıştığı bilgisine ulaşılan İngiliz erkek arkadaşına oldukça pahalı hediyeler aldığı ve bu hediyeler için gerekli parayı eşinden çaldığı öne sürüldü.
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Londra'da bulunan Prenses Haya'nın, yıllardır yakın ilişkisi olan İngiliz Kraliyet Ailesi ile sürekli iletişimde olduğu ve düzenli olarak Prens Charles ve Prenses Camilla Parker ile görüştüğü belirtildi.
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Ürdün Kralı Abdullah'ın da üvey kız kardeşi olan Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında da sorun çıkarması ihtimali bulunuyor.
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Al Maktum'un geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.