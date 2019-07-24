Şeyhin karısı kaçmıştı! Gündeme bomba gibi düştü

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin'in kaçması olayı dünyaya bomba gibi düşmüştü. Yaşanan bu olayın üzerine akıllara gelen ilk şey daha önce el Maktum'un kızı Prenses Latifa'nın da ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmasıydı. Öte yandan ortaya atılan iddialardan bir tanesi de Prenses Haya'nın Alman bir diplomatın yardımıyla kaçtığı olmuştu. Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya ilişkisindeki son gelişme gündeme bomba gibi düştü.