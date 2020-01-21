Sevgilisini öldüren Hintli genç cinayeti canlı yayında itiraf etti
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Hindistan 27 yaşındaki Maninder Singh isimli genç adam, kast farkı yüzünden kız arkadaşını öldürdü. Singh daha sonra sempati kazanmak için cinayeti canlı yayında itiraf etti.
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Geçtiğimiz yıla damga vuran ve gişe rekorları kıran Joker filminin benzeri Hindistan'da yaşandı.
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Filmin çok konuşulan çok konuşulan sahnesinde, Joker'in canlı yayına katılıp işlediği birkaç cinayeti itiraf etmesi hatta canlı yayında da bir cinayet işlemesiydi. Sevgilisinin ailesi tarafından istemeyen Hintli genç de kız arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.
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Hindistan'ın kuzey bölgesindeki Chandigarh şehrinde, 27 yaşındaki Maninder Singh isimli adam News18 kanalına giderek kameramana bir şey itiraf etmek istediğini söyledi.
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Bunun üzerine Singh, stüdyoya götürüldü ve canlı yayına alındı. Singh, canlı yayında Sarbjit Kaur adlı kız arkadaşıyla kast farkı yüzünden evlenemediğini açıkladı.
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Maninder Singh, Sarbjit Kaur isimli kız arkadaşının ailesinin kendisini istemediği belirterek, kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.
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Sarbjit Kaur'un cesedi 30 Aralık'ta bir otel odasında bulunmuştu. Singh ile Kaur'un aynı otel odasında kaldığı belirlenmiş, cinayetin ardından ise Singh'in kaçtığı tespit edilmişti.
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Geçen salı günü meydana gelen olayda Singh, polisin ailesini taciz ettiğinden dolayı itiraf etmek zorunda hissettiğini söyledi. Polisin verdiği bilgiye göre, Maninder Singh ikinci bir cinayeti işlediğini itiraf etti.
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Polis Neha Yadav; Singh'in sempati kazanmak için itirafını canlı olarak yayınlatmış olabileceğini belirterek şunları söyledi;
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"Tanınmak ve kendisine sempati duyulmasını istiyordu. Ayrıca avukata verecek parası olmadığından bir avukatın kendisine ücretsiz yardım edeceğini umuyordu."