Sevgilisini öldüren Hintli genç cinayeti canlı yayında itiraf etti

Filmin çok konuşulan çok konuşulan sahnesinde, Joker'in canlı yayına katılıp işlediği birkaç cinayeti itiraf etmesi hatta canlı yayında da bir cinayet işlemesiydi. Sevgilisinin ailesi tarafından istemeyen Hintli genç de kız arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.